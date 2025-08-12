Украинские футболисты продолжают менять клубы этим летом. Самым громким же трансфером среди наших земляков стал переход Ильи Забарного, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ПСЖ.

Куда перешел Забарный?

Французский ПСЖ объявил о подписании лидера сборной Украины и Борнмута. 22-летний защитник поставил свою подпись под контрактом до 2030 года.

Согласно данным Transfermarkt, Борнмут получит 63 миллиона евро за переход Забарного. Еще до 8 миллионов "вишни" могут заработать в качестве бонусов за выступления Ильи.

Кроме того, от этого трансфера должно выиграть и Динамо, которому Борнмут должен выплатить 20% от суммы трансфера. Бюджет киевлян должен пополниться на ориентировочно на 13 миллионов евро.

Таким образом, защитник стал вторым самым дорогим украинцем в истории. Больше стоил лишь Михаил Мудрик, которого Челси приобрел у Шахтера за 70 миллионов евро. Также ранее стала известна зарплата Забарного в ПСЖ.

Напомним, что Илья является воспитанником Динамо, за которое выступал с 2020 по 2023 годы. В киевском клубе украинец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В январе 2023 года центрбек перешел в Борнмут за 22,7 миллиона евро. В клубе АПЛ Забарный стал лидером обороны, отыграв 86 матчей. Теперь же украинец будет выступать за ПСЖ, который в этом году выиграл уже четыре трофея, в том числе и Лигу чемпионов.