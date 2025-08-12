Українські футболісти продовжують змінювати клуби цього літа. Найгучнішим же трансфером серед наших земляків став перехід Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ПСЖ.

Куди перейшов Забарний?

Французький ПСЖ оголосив про підписання лідера збірної України та Борнмута. 22-річний захисник поставив свій підпис під контрактом до 2030 року.

Згідно з даними Transfermarkt, Борнмут отримає 63 мільйони євро за перехід Забарного. Ще до 8 мільйонів "вишні" можуть заробити в якості бонусів за виступи Іллі.

Крім того, від цього трансферу має виграти і Динамо, якому Борнмут має виплатити 20% від суми трансферу. Бюджет киян має поповнитися на орієнтовно на 13 мільйонів євро.

Таким чином, захисник став другим найдорожчим українцем в історії. Більше коштував лише Михайло Мудрик, якого Челсі придбав у Шахтаря за 70 мільйонів євро. Також раніше стала відома зарплата Забарного в ПСЖ.

Нагадаємо, що Ілля є вихованцем Динамо, за яке виступав з 2020 по 2023 роки. У київському клубі українець виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

У січні 2023 року центрбек перейшов у Борнмут за 22,7 мільйона євро. У клубі АПЛ Забарний став лідером оборони, відігравши 86 матчів. Тепер же українець виступатиме за ПСЖ, який цього року виграв вже чотири трофеї, в тому числі й Лігу чемпіонів.