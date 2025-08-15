15 серпня 2025 стартує новий сезон Англійської Прем'єр-Ліги. У найсильнішому дивізіоні чемпіонату Англії братимуть участь 20 найкращих клубів країни, повідомляє 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Хто з українців гратиме в АПЛ?
Багатьма експертами АПЛ вважається найкращим турніром світу, а місцеві клуби мають змогу запрошувати найдорожчих футболістів. Серед них є і п'ятеро українців, які мають зіграти в турнірі у сезоні 2025-2026.
- Олександр Зінченко (Арсенал)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Віталій Миколенко (Евертон)
- Назарій Русин (Сандерленд)
- Михайло Мудрик (Челсі)
Щодо останнього, то поки його доля залишається невідомою. У грудні 2024-го Мудрик отримав бан через позитивний допінг-тест. Строк його дії наразі невідомий, але Челсі все одно вніс українця у заявку на АПЛ.
Турнір триватиме з 15 серпня 2025 року по 24 травня 2026-го. Чемпіонство захищатиме Ліверпуль, який торік впевнено здобув трофей. За підсумками сезону топ-4 команди відправляться в Лігу чемпіонів, ще три клуби – в інші єврокубки, а 18-20 місця понизяться в Чемпіоншип.
Турнірна таблиця АПЛ 2025-2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М'ЯЧІ
|
ОЧКИ
|
1
|
Ліверпуль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Арсенал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Манчестер Сіті
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Челсі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Ньюкасл
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Астон Вілла
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
7
|
Ноттінгем Форест
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
8
|
Брайтон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
9
|
Борнмут
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
10
|
Фулхем
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
11
|
Брентфорд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
12
|
Крістал Пелас
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
13
|
Евертон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
14
|
Вулверхемптон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
15
|
Вест Гем
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
16
|
Манчестер Юнайтед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
17
|
Тоттенхем
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
18
|
Бернлі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
19
|
Лідс
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
20
|
Сандерленд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Розклад матчів АПЛ 2025-2026
1 ТУР
- 15 серпня, 22:00. Ліверпуль – Борнмут
- 16 серпня, 14:30. Астон Вілла – Ньюкасл
- 16 серпня, 17:00. Фулхем – Борнмут
- 16 серпня, 17:00. Тоттенхем – Бернлі
- 16 серпня, 17:00. Сандерленд – Вест Гем
- 16 серпня, 19:30. Вулверхемптон – Манчестер Сіті
- 17 серпня, 16:00. Челсі – Крістал Пелас
- 17 серпня, 16:00. Ноттінгем Форест – Брентфорд
- 17 серпня, 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал
- 18 серпня, 22:00. Лідс – Евертон
2 ТУР
- 22 серпня, 22:00. Вест Гем – Челсі
- 23 серпня, 14:30. Манчестер Сіті – Тоттенхем
- 23 серпня, 17:00. Брентфорд – Астон Вілла
- 23 серпня, 17:00. Бернлі – Сандерленд
- 23 серпня, 17:00. Борнмут – Вулверхемптон
- 23 серпня, 19:30. Арсенал – Лідс
- 24 серпня, 16:00. Евертон – Брайтон
- 24 серпня, 16:00. Крістал Пелас – Ноттінгем Форест
- 24 серпня, 18:30. Фулхем – Манчестер Юнайтед
- 25 серпня, 22:00. Ньюкасл – Ліверпуль
3 ТУР
- 30 серпня, 14:30. Челсі – Фулхем
- 30 серпня, 17:00. Манчестер Юнайтед – Бернлі
- 30 серпня, 17:00. Тоттенхем – Борнмут
- 30 серпня, 17:00. Вулверхемптон – Евертон
- 30 серпня, 17:00. Сандерленд – Брентфорд
- 30 серпня, 19:30. Лідс – Ньюкасл
- 31 серпня, 16:00. Брайтон – Манчестер Сіті
- 31 серпня, 16:00. Ноттінгем Форест – Вест Гем
- 31 серпня, 18:30. Ліверпуль – Арсенал
- 31 серпня, 21:00. Астон Вілла – Крістал Пелас
4 ТУР
- 13 вересня, 14:30. Арсенал – Ноттінгем Форест
- 13 вересня, 17:00. Борнмут – Брайтон
- 13 вересня, 17:00. Фулхем – Лідс
- 13 вересня, 17:00. Евертон – Астон Вілла
- 13 вересня, 17:00. Ньюкасл – Вулверхемптон
- 13 вересня, 17:00. Крістал Пелас – Сандерленд
- 13 вересня, 19:30. Вест Гем – Тоттенхем
- 13 вересня, 22:00. Брентфорд – Челсі
- 14 вересня, 16:00. Бернлі – Ліверпуль
- 14 вересня, 18:30. Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед
5 ТУР
- 20 вересня, 14:30. Ліверпуль – Евертон
- 20 вересня, 17:00. Борнмут – Ньюкасл
- 20 вересня, 17:00. Брайтон – Тоттенхем
- 20 вересня, 17:00. Бернлі – Ноттінгем Форест
- 20 вересня, 17:00. Вулверхемптон – Лідс
- 20 вересня, 17:00. Вест Гем – Крістал Пелас
- 20 вересня, 19:30. Манчестер Юнайтед – Челсі
- 20 вересня, 22:00. Фулхем – Брентфорд
- 21 вересня, 16:00. Сандерленд – Астон Вілла
- 21 вересня, 18:30. Арсенал – Манчестер Сіті
6 ТУР
- 27 вересня, 14:30. Брентфорд – Манчестер Юнайтед
- 27 вересня, 17:00. Крістал Пелас – Ліверпуль
- 27 вересня, 17:00. Астон Вілла – Фулхем
- 27 вересня, 17:00. Манчестер Сіті – Бернлі
- 27 вересня, 17:00. Лідс – Борнмут
- 27 вересня, 17:00. Челсі – Брайтон
- 27 вересня, 19:30. Ноттінгем Форест – Сандерленд
- 28 вересня, 16:00. Тоттенхем – Вулверхемптон
- 28 вересня, 18:30. Ньюкасл – Арсенал
- 29 вересня, 22:00. Евертон – Вест Гем
7 ТУР
- 4-5 жовтня. Брентфорд – Манчестер Сіті
- 4-5 жовтня. Евертон – Крістал Пелас
- 4-5 жовтня. Астон Вілла – Бернлі
- 4-5 жовтня. Арсенал – Вест Гем
- 4-5 жовтня. Борнмут – Фулхем
- 4-5 жовтня. Манчестер Юнайтед – Сандерленд
- 4-5 жовтня. Лідс – Тоттенхем
- 4-5 жовтня. Вулверхемптон – Брайтон
- 4-5 жовтня. Ньюкасл – Ноттінгем Форест
- 4-5 жовтня. Челсі – Ліверпуль
8 ТУР
- 18-19 жовтня. Вест Гем – Брентфорд
- 18-19 жовтня. Ліверпуль – Манчестер Юнайтед
- 18-19 жовтня. Ноттінгем Форест – Челсі
- 18-19 жовтня. Брайтон – Ньюкасл
- 18-19 жовтня. Крістал Пелас – Борнмут
- 18-19 жовтня. Манчестер Сіті – Брайтон
- 18-19 жовтня. Бернлі – Лідс
- 18-19 жовтня. Тоттенхем – Астон Вілла
- 18-19 жовтня. Фулхем – Арсенал
- 18-19 жовтня. Сандерленд – Вулверхемптон
9 ТУР
- 25-26 жовтня. Астон Вілла – Манчестер Сіті
- 25-26 жовтня. Брентфорд – Ліверпуль
- 25-26 жовтня. Вулверхемптон – Бернлі
- 25-26 жовтня. Манчестер Юнайтед – Брайтон
- 25-26 жовтня. Ньюкасл – Фулхем
- 25-26 жовтня. Борнмут – Ноттінгем Форест
- 25-26 жовтня. Евертон – Тоттенхем
- 25-26 жовтня. Арсенал – Крістал Пелас
- 25-26 жовтня. Челсі – Сандерленд
- 25-26 жовтня. Лідс – Вест Гем
10 ТУР
- 1-2 листопада. Бернлі – Арсенал
- 1-2 листопада. Ліверпуль – Астон Вілла
- 1-2 листопада. Фулхем – Вулверхемптон
- 1-2 листопада. Тоттенхем – Челсі
- 1-2 листопада. Вест Гем – Ньюкасл
- 1-2 листопада. Крістал Пелас – Брентфорд
- 1-2 листопада. Манчестер Сіті – Борнмут
- 1-2 листопада. Брайтон – Лідс
- 1-2 листопада. Сандерленд – Евертон
- 1-2 листопада. Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед
11 ТУР
- 8-9 листопада. Евертон – Фулхем
- 8-9 листопада. Астон Вілла – Борнмут
- 8-9 листопада. Манчестер Сіті – Ліверпуль
- 8-9 листопада. Сандерленд – Арсенал
- 8-9 листопада. Крістал Пелас – Брайтон
- 8-9 листопада. Челсі – Вулверхемптон
- 8-9 листопада. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед
- 8-9 листопада. Ноттінгем Форест – Лідс
- 8-9 листопада. Вест Гем – Бернлі
- 8-9 листопада. Брентфорд – Ньюкасл
12 ТУР
- 22-23 листопада. Арсенал – Тоттенхем
- 22-23 листопада. Вулверхемптон – Крістал Пелас
- 22-23 листопада. Брайтон – Брентфорд
- 22-23 листопада. Ньюкасл – Манчестер Сіті
- 22-23 листопада. Манчестер Юнайтед – Евертон
- 22-23 листопада. Фулхем – Сандерленд
- 22-23 листопада. Ліверпуль – Ноттінгем Форест
- 22-23 листопада. Лідс – Астон Вілла
- 22-23 листопада. Борнмут – Вест Гем
- 22-23 листопада. Бернлі – Челсі
13 ТУР
- 29-30 листопада. Евертон – Ньюкасл
- 29-30 листопада. Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед
- 29-30 листопада. Ноттінгем Форест – Брайтон
- 29-30 листопада. Сандерленд – Борнмут
- 29-30 листопада. Челсі – Арсенал
- 29-30 листопада. Тоттенхем – Фулхем
- 29-30 листопада. Манчестер Сіті – Лідс
- 29-30 листопада. Брентфорд – Бернлі
- 29-30 листопада. Вест Гем – Ліверпуль
- 29-30 листопада. Астон Вілла – Вулверхемптон
14 ТУР
- 2-4 грудня. Лідс – Челсі
- 2-4 грудня. Манчестер Юнайтед – Вест Гем
- 2-4 грудня. Фулхем – Манчестер Сіті
- 2-4 грудня. Ньюкасл – Тоттенхем
- 2-4 грудня. Арсенал – Брентфорд
- 2-4 грудня. Вулверхемптон – Ноттінгем Форест
- 2-4 грудня. Бернлі – Крістал Пелас
- 2-4 грудня. Борнмут – Евертон
- 2-4 грудня. Ліверпуль – Сандерленд
- 2-4 грудня. Брайтон – Арсенал
15 ТУР
- 6-7 грудня. Ньюкасл – Бернлі
- 6-7 грудня. Манчестер Сіті – Сандерленд
- 6-7 грудня. Фулхем – Крістал Пелас
- 6-7 грудня. Брайтон – Вест Гем
- 6-7 грудня. Тоттенхем – Брентфорд
- 6-7 грудня. Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед
- 6-7 грудня. Евертон – Ноттінгем Форест
- 6-7 грудня. Астон Вілла – Арсенал
- 6-7 грудня. Лідс – Ліверпуль
- 6-7 грудня. Борнмут – Челсі
16 ТУР
- 13-14 грудня. Ноттінгем Форест – Тоттенхем
- 13-14 грудня. Сандерленд – Ньюкасл
- 13-14 грудня. Манчестер Юнайтед – Борнмут
- 13-14 грудня. Бернлі – Фулхем
- 13-14 грудня. Вест Гем – Астон Вілла
- 13-14 грудня. Арсенал – Вулверхемптон
- 13-14 грудня. Брентфорд – Лідс
- 13-14 грудня. Крістал Пелас – Манчестер Сіті
- 13-14 грудня. Ліверпуль – Брайтон
- 13-14 грудня. Челсі – Евертон
17 ТУР
- 20-21 грудня. Борнмут – Бернлі
- 20-21 грудня. Брайтон – Сандерленд
- 20-21 грудня. Астон Вілла – Манчестер Юнайтед
- 20-21 грудня. Манчестер Сіті – Вест Гем
- 20-21 грудня. Лідс – Крістал Пелас
- 20-21 грудня. Вулверхемптон – Брентфорд
- 20-21 грудня. Ньюкасл – Челсі
- 20-21 грудня. Евертон – Арсенал
- 20-21 грудня. Тоттенхем – Ліверпуль
- 20-21 грудня. Фулхем – Ноттінгем Форест
18 ТУР
- 26-28 грудня. Челсі – Астон Вілла
- 26-28 грудня. Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті
- 26-28 грудня. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- 26-28 грудня. Сандерленд – Лідс
- 26-28 грудня. Крістал Пелас – Тоттенхем
- 26-28 грудня. Ліверпуль – Вулверхемптон
- 26-28 грудня. Брентфорд – Борнмут
- 26-28 грудня. Бернлі – Евертон
- 26-28 грудня. Арсенал – Брайтон
- 26-28 грудня. Вест Гем – Фулхем
19 ТУР
- 30-31 грудня. Бернлі – Ньюкасл
- 30-31 грудня. Вест Гем – Брайтон
- 30-31 грудня. Арсенал – Астон Вілла
- 30-31 грудня. Брентфорд – Тоттенхем
- 30-31 грудня. Крістал Пелас – Фулхем
- 30-31 грудня. Ліверпуль – Лідс
- 30-31 грудня. Ноттінгем Форест – Евертон
- 30-31 грудня. Челсі – Борнмут
- 30-31 грудня. Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон
- 30-31 грудня. Сандерленд – Манчестер Сіті
20 ТУР
- 3-4 січня. Лідс – Манчестер Юнайтед
- 3-4 січня. Фулхем – Ліверпуль
- 3-4 січня. Тоттенхем – Сандерленд
- 3-4 січня. Манчестер Сіті – Челсі
- 3-4 січня. Ньюкасл – Крістал Пелас
- 3-4 січня. Борнмут – Арсенал
- 3-4 січня. Евертон – Брентфорд
- 3-4 січня. Астон Вілла – Ноттінгем Форест
- 3-4 січня. Вулверхемптон – Арсенал
- 3-4 січня. Брайтон – Бернлі
21 ТУР
- 6-8 січня. Бернлі – Манчестер Юнайтед
- 6-8 січня. Евертон – Вулверхемптон
- 6-8 січня. Брентфорд – Сандерленд
- 6-8 січня. Манчестер Сіті – Брайтон
- 6-8 січня. Крістал Пелас – Астон Вілла
- 6-8 січня. Фулхем – Челсі
- 6-8 січня. Ньюкасл – Лідс
- 6-8 січня. Арсенал – Ліверпуль
- 6-8 січня. Вест Гем – Ноттінгем Форест
- 6-8 січня. Борнмут – Тоттенхем
22 ТУР
- 17-18 січня. Астон Вілла – Евертон
- 17-18 січня. Ліверпуль – Бернлі
- 17-18 січня. Вулверхемптон – Ньюкасл
- 17-18 січня. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті
- 17-18 січня. Брайтон – Борнмут
- 17-18 січня. Лідс – Фулхем
- 17-18 січня. Челсі – Брентфорд
- 17-18 січня. Сандерленд – Крістал Пелас
- 17-18 січня. Тоттенхем – Вест Гем
- 17-18 січня. Ноттінгем Форест – Арсенал
23 ТУР
- 24-25 січня. Арсенал – Манчестер Юнайтед
- 24-25 січня. Вест Гем – Сандерленд
- 24-25 січня. Манчестер Сіті – Вулверхемптон
- 24-25 січня. Ньюкасл – Астон Вілла
- 24-25 січня. Фулхем – Брайтон
- 24-25 січня. Крістал Пелас – Челсі
- 24-25 січня. Брентфорд – Ноттінгем Форест
- 24-25 січня. Евертон – Лідс
- 24-25 січня. Борнмут – Ліверпуль
- 24-25 січня. Бернлі – Тоттенхем
24 ТУР
- 31 січня. Брайтон – Евертон
- 31 січня. Астон Вілла – Брентфорд
- 31 січня. Ліверпуль – Ньюкасл
- 31 січня. Вулверхемптон – Борнмут
- 31 січня. Манчестер Юнайтед – Фулхем
- 31 січня. Лідс – Арсенал
- 31 січня. Ноттінгем Форест – Крістал Пелас
- 31 січня. Тоттенхем – Манчестер Сіті
- 31 січня. Челсі – Вест Гем
- 31 січня. Сандерленд – Бернлі
25 ТУР
- 7-8 лютого. Фулхем – Евертон
- 7-8 лютого. Лідс – Ноттінгем Форест
- 7-8 лютого. Ліверпуль – Манчестер Сіті
- 7-8 лютого. Ньюкасл – Брентфорд
- 7-8 лютого. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем
- 7-8 лютого. Вулверхемптон – Челсі
- 7-8 лютого. Брайтон – Крістал Пелас
- 7-8 лютого. Бернлі – Вест Гем
- 7-8 лютого. Арсенал – Сандерленд
- 7-8 лютого. Борнмут – Астон Вілла
26 ТУР
- 10-12 лютого. Челсі – Лідс
- 10-12 лютого. Тоттенхем – Ньюкасл
- 10-12 лютого. Манчестер Сіті – Фулхем
- 10-12 лютого. Сандерленд – Ліверпуль
- 10-12 лютого. Крістал Пелас – Бернлі
- 10-12 лютого. Ноттінгем Форест – Вулверхемптон
- 10-12 лютого. Вест Гем – Манчестер Юнайтед
- 10-12 лютого. Брентфорд – Арсенал
- 10-12 лютого. Евертон – Борнмут
- 10-12 лютого. Астон Вілла – Брайтон
27 ТУР
- 21-22 лютого. Астон Вілла – Лідс
- 21-22 лютого. Вест Гем – Борнмут
- 21-22 лютого. Манчестер Сіті – Ньюкасл
- 21-22 лютого. Ноттінгем Форест – Ліверпуль
- 21-22 лютого. Челсі – Бернлі
- 21-22 лютого. Тоттенхем – Арсенал
- 21-22 лютого. Сандерленд – Фулхем
- 21-22 лютого. Крістал Пелас – Вулверхемптон
- 21-22 лютого. Евертон – Манчестер Юнайтед
- 21-22 лютого. Брентфорд – Брайтон
28 ТУР
- 28 лютого. Брайтон – Ноттінгем Форест
- 28 лютого. Арсенал – Челсі
- 28 лютого. Бернлі – Брентфорд
- 28 лютого. Ліверпуль – Вест Гем
- 28 лютого. Лідс – Манчестер Сіті
- 28 лютого. Фулхем – Тоттенхем
- 28 лютого. Ньюкасл – Евертон
- 28 лютого. Вулверхемптон – Астон Вілла
- 28 лютого. Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас
- 28 лютого. Борнмут – Сандерленд
29 ТУР
- 3-5 березня. Брайтон – Арсенал
- 3-5 березня. Евертон – Бернлі
- 3-5 березня. Лідс – Сандерленд
- 3-5 березня. Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест
- 3-5 березня. Фулхем – Вест Гем
- 3-5 березня. Тоттенхем – Крістал Пелас
- 3-5 березня. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
- 3-5 березня. Вулверхемптон – Ліверпуль
- 3-5 березня. Астон Вілла – Челсі
- 3-5 березня. Борнмут – Брентфорд
30 ТУР
- 14-15 березня. Арсенал – Евертон
- 14-15 березня. Бернлі – Борнмут
- 14-15 березня. Брентфорд – Вулверхемптон
- 14-15 березня. Вест Гем – Манчестер Сіті
- 14-15 березня. Челсі – Ньюкасл
- 14-15 березня. Крістал Пелас – Лідс
- 14-15 березня. Ліверпуль – Тоттенхем
- 14-15 березня. Манчестер Юнайтед – Астон Вілла
- 14-15 березня. Ноттінгем Форест – Фулхем
- 14-15 березня. Сандерленд – Брайтон
31 ТУР
- 21-22 березня. Брайтон – Ліверпуль
- 21-22 березня. Евертон – Челсі
- 21-22 березня. Борнмут – Манчестер Юнайтед
- 21-22 березня. Астон Вілла – Вест Гем
- 21-22 березня. Ньюкасл – Сандерленд
- 21-22 березня. Фулхем – Бернлі
- 21-22 березня. Тоттенхем – Ноттінгем Форест
- 21-22 березня. Манчестер Сіті – Крістал Пелас
- 21-22 березня. Лідс – Брентфорд
- 21-22 березня. Вулверхемптон – Арсенал
32 ТУР
- 11-12 квітня. Арсенал – Борнмут
- 11-12 квітня. Вест Гем – Вулверхемптон
- 11-12 квітня. Ліверпуль – Фулхем
- 11-12 квітня. Манчестер Юнайтед – Лідс
- 11-12 квітня. Сандерленд – Тоттенхем
- 11-12 квітня. Челсі – Манчестер Сіті
- 11-12 квітня. Ноттінгем Форест – Астон Вілла
- 11-12 квітня. Крістал Пелас – Ньюкасл
- 11-12 квітня. Брентфорд – Евертон
- 11-12 квітня. Бернлі – Брайтон
33 ТУР
- 18-19 квітня. Манчестер Сіті – Арсенал
- 18-19 квітня. Лідс – Вулверхемптон
- 18-19 квітня. Ньюкасл – Борнмут
- 18-19 квітня. Челсі – Манчестер Юнайтед
- 18-19 квітня. Тоттенхем – Брайтон
- 18-19 квітня. Ноттінгем Форест – Бернлі
- 18-19 квітня. Астон Вілла – Сандерленд
- 18-19 квітня. Брентфорд – Фулхем
- 18-19 квітня. Крістал Пелас – Вест Гем
- 18-19 квітня. Евертон – Ліверпуль
34 ТУР
- 25-26 квітня. Бернлі – Манчестер Сіті
- 25-26 квітня. Борнмут – Лідс
- 25-26 квітня. Арсенал – Ньюкасл
- 25-26 квітня. Брайтон – Челсі
- 25-26 квітня. Фулхем – Астон Вілла
- 25-26 квітня. Сандерленд – Ноттінгем Форест
- 25-26 квітня. Ліверпуль – Крістал Пелас
- 25-26 квітня. Манчестер Юнайтед – Брентфорд
- 25-26 квітня. Вулверхемптон – Тоттенхем
- 25-26 квітня. Вест Гем – Евертон
35 ТУР
- 2-3 травня. Арсенал – Фулхем
- 2-3 травня. Борнмут – Крістал Пелас
- 2-3 травня. Евертон – Манчестер Сіті
- 2-3 травня. Лідс – Бернлі
- 2-3 травня. Ньюкасл – Брайтон
- 2-3 травня. Челсі – Ноттінгем Форест
- 2-3 травня. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль
- 2-3 травня. Вулверхемптон – Сандерленд
- 2-3 травня. Брентфорд – Вест Гем
- 2-3 травня. Астон Вілла – Тоттенхем
36 ТУР
- 9-10 травня. Вест Гем – Арсенал
- 9-10 травня. Манчестер Сіті – Брентфорд
- 9-10 травня. Крістал Пелас – Евертон
- 9-10 травня. Бернлі – Астон Вілла
- 9-10 травня. Брайтон – Вулверхемптон
- 9-10 травня. Ліверпуль – Челсі
- 9-10 травня. Сандерленд – Манчестер Юнайтед
- 9-10 травня. Ноттінгем Форест – Ньюкасл
- 9-10 травня. Фулхем – Борнмут
- 9-10 травня. Тоттенхем – Лідс
37 ТУР
- 16-17 травня. Евертон – Сандерленд
- 16-17 травня. Борнмут – Манчестер Сіті
- 16-17 травня. Брентфорд – Крістал Пелас
- 16-17 травня. Вулверхемптон – Фулхем
- 16-17 травня. Лідс – Брайтон
- 16-17 травня. Астон Вілла – Ліверпуль
- 16-17 травня. Арсенал – Бернлі
- 16-17 травня. Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест
- 16-17 травня. Ньюкасл – Вест Гем
- 16-17 травня. Челсі – Тоттенхем
38 ТУР
- 24 травня. Бернлі – Вулверхемптон
- 24 травня. Брайтон – Манчестер Юнайтед
- 24 травня. Вест Гем – Лідс
- 24 травня. Крістал Пелас – Арсенал
- 24 травня. Ліверпуль – Брентфорд
- 24 травня. Манчестер Сіті – Астон Вілла
- 24 травня. Ноттінгем Форест – Борнмут
- 24 травня. Сандерленд – Челсі
- 24 травня. Тоттенхем – Евертон
- 24 травня. Фулхем – Ньюкасл