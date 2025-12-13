Головним героєм зустрічі став Віктор Циганков, який відзначився красивим дублем. Після фінального свистка перформанс українця оцінив головний тренер каталонців Мічел, повідомляє 24 Канал із посиланням на Futbol Fantasy.

До теми Циганков космічним дублем приніс Жироні вольову перемогу на очах у гравця збірної Росії

Що сказав Мічел про гру Циганкова?

На післяматчевій пресконференції наставник каталонців дуже високо оцінив гру українського футболіста. Він віддав належне його ігровим якостям, відзначивши гольове чуття Віктора.

Віктор Циганков неймовірний. Він дуже талановитий гравець, який змінює правила гри в атаці, і його робота в обороні також неймовірна. Він дуже хороший футболіст, і нам потрібно, щоб він забивав голи, адже в нього є "нюх" на них,

– сказав Мічел.

Зазначимо, що в цьому поєдинку також брав участь Владислав Ванат. На жаль, він вимушено був замінений у перерві й іспанський тренер пояснив, що сталося це через проблеми зі шлунком – в нього не було сил продовжувати гру.

Довідка. Завдяки перемозі Жирона піднялася з зони вильоту в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наразі каталонці мають у своєму активі 15 очок і посідають 17 місце.

Раніше повідомлялося, що в каталонському клубі може стати на одного українця більше. "Біло-червоні" вже взимку хочуть придбати півзахисника Динамо.

Що відомо про кар'єру Циганкова в Жироні?