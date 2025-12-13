В основному складі гостей на цю гру вийшли два гравці збірної України Владислав Ванат і Віктор Циганков. Останній став головним героєм зустрічі, інформує 24 Канал.
Як минув матч Реал Сосьєдад – Жирона?
Господарі володіли перевагою в першому таймі й на 35 хвилині змогли втілити її в гол. Рахунок у зустрічі відкрив португальський нападник Гонсалу Гуедеш.
Господарі продовжували лідирувати до 75 хвилини поєдинку. Після цього ж за справу взявся український вінгер Циганков.
Спочатку він розігнав атаку каталонців від свого штрафного майданчику. Вже за лічені секунди Віктор опинився біля воріт суперників та елегантно відправив м'яч у сітку.
Як Циганков забив перший гол: дивіться відео
А вже через вісім хвилин українець відзначився справжнім шедевром. Він відгукнувся на простріл з лівого флангу та красивим ударом п'ятою вивів Жирону вперед, встановивши остаточний рахунок.
Циганков оформив дубль у матчі Реал Сосьєдад – Жирона: дивіться відео
До слова. Обидва м'ячі Циганков забив на очах у футболіста збірної Росії Арсена Захаряна. Той замінив у середині другого тайму автора гола своєї команди Гуедеша.
Зазначимо, що Віктор провів на полі 90 хвилин, а Ванат був замінений після першого тайму. На післяматчевій пресконференції наставник каталонців розповів, що Владислав не зміг продовжити гру через проблеми зі здоров'ям.
Заміна Ваната була пов’язана з проблемами зі шлунком – у нього не було сил продовжувати гру,
– цитує Мічела Marca.
За свої виступи Циганков і Ванат отримали оцінки 8,9 та 5,9 відповідно від статистичного порталу WhoScored. Першого було визнано найкращим гравцем матчу.
Що відомо про виступи Циганкова сезоні-2025/2026?
- Віктор через пошкодження пропустив понад місяць нинішньої кампанії.
- Загалом на клубному рівні він провів 12 поєдинків. У них він забив чотири голи та віддав два асисти.
- До цього востаннє відзначався результативною дією 30 листопада в матчі проти Реала.
- Також допоміг збірній України пробитися у раунд плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. У вирішальній зустрічі проти Ісландії вболівальники його визнали "Левом матчу".