На 16-й хвилині зустрічі м'яч опинився у воротах Алавеса. Дебютним голом у сезоні Ла Ліги-2025/26 відзначився Віктор Циганков, пише 24 Канал.

Як Циганков у ворота Алавеса?

Фланговий півзахисник Жирони Браян Хіль виконав вивірену подачу у штрафний майданчик, де Віктор Циганков акцентованим ударом головою відкрив рахунок у зустрічі. М'яч ударом від стійки влетів у ворота повз спантеличеного голкіпера Алавеса.

Відео голу Циганкова

Зазначимо, що цей гол став першим для Віктора Циганкова у нинішньому сезоні Ла Ліги. Півзахисник збірної України через травму чимало пропустив та довго не міг набрати ігрових кондицій.

Як Циганков виступає у Жироні?

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за Жирону лише сім матчів: шість у чемпіонаті та один у Кубку Іспанії.

На рахунку українського вінгера два голи у нинішньому сезоні: 1 у чемпіонаті та 1 у Кубку Іспанії.

За даними Transfermarkt, Циганков загалом зіграв за Жирону вже 92 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 19 асистів.

