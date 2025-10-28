На матч проти представника п'ятого дивізіону Іспанії в основі Жирони вийшов голкіпер молодіжної збірної України Владислав Крапивцов. А от Владислав Ванат та Віктор Циганков розпочали гру на лаві запасних, пише 24 Канал.

Читайте також Зірка збірної України здивував образом героя із "Зоряних війн": космічні фото

Як забивали за Жирону Ванат і Циганков?

У першому таймі команда Мічела вийшла вперед завдяки голу Стуані. На перерву суперники пішли за рахунку 1:0 на користь каталонців.

У другій половині зустрічі на полі з'явилися Віктор Циганков (58 хвилина) та Владислав Ванат (75 хвилина). На 77-й хвилині зустрічі господарі зрівняли рахунок та перевели гру в овертайм.

Рятувати Жирону від неприємностей взявся дует українців Ванат – Циганков. Спочатку Віктор скористався пасом Владислава та у боротьбі з двома захисниками пробив повз голкіпера.

Третій м'яч у ворота Констансії забив Ванат. Нападник отримав пас від партнера по команді, пронісся лівим флангом та пробив над воротарем. На останній хвилині господарі скоротили розрив у рахунку, але це вже не вплинуло на кінцевий результат.

Жирона здобула перемогу з рахунком 3:2 та вийшла до 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

Констансія – Жирона 2:3

Голи: Сосіас, 77, Гарсія, 120 – Стуані, 39, Циганков, 103, Ванат, 108

Відео голів Циганкова і Ваната

Статистика українців у Жироні