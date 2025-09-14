У неділю, 14 вересня, о 15:00 розпочався матч між Жироною та Сельтою у 4-му турі Ла Ліги 2025/2026. Владислав Ванат дебютував у складі іспанського клубу в місцевому чемпіонаті, повідомляє 24 канал.
Як Ванат забив перший гол за Жирону?
Жирона повела у рахунку вже на 12-й хвилині матчу проти Сельти у Ла Лізі. Іван Мартін віддав розкішний пас на Владислава Ваната, який забігав у карну зону суперника з Віго.
Владислав Ванат прийняв м'яч, а другим дотиком поцілив у ворота Сельти. Таким чином український форвард відзначився першим голом у дебютному матчі за Жирону в іспанській Ла Лізі.
Дебютний гол Ваната за Жирону: дивіться відео
Що відомо про трансфер Ваната?
Владислав Ванат приєднався до Жирони наприкінці літнього трансферного вікна. Трансфер українського футболіста обійшовся католонцям у 17 мільйонів євро.
Ванат підписав п'ятирічний контракт з Жироною. У новому клубі футболіст збірної України виступатиме під 19-м номером.
Владислав Ванат зізнався, що Віктор Циганков запрошував його до Жирони. Партнер по збірній України вплинув на перехід вже ексфутболіста Динамо.