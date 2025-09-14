У неділю, 14 вересня, о 15:00 розпочався матч між Жироною та Сельтою у 4-му турі Ла Ліги 2025/2026. Владислав Ванат дебютував у складі іспанського клубу в місцевому чемпіонаті, повідомляє 24 канал.

Читайте також Судаков вперше зіграв за Бенфіку: капітан "орлів" спаплюжив дебют українця

Як Ванат забив перший гол за Жирону?

Жирона повела у рахунку вже на 12-й хвилині матчу проти Сельти у Ла Лізі. Іван Мартін віддав розкішний пас на Владислава Ваната, який забігав у карну зону суперника з Віго.

Владислав Ванат прийняв м'яч, а другим дотиком поцілив у ворота Сельти. Таким чином український форвард відзначився першим голом у дебютному матчі за Жирону в іспанській Ла Лізі.

Дебютний гол Ваната за Жирону: дивіться відео

Що відомо про трансфер Ваната?