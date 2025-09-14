В воскресенье, 14 сентября, в 15:00 начался матч между Жироной и Сельтой в 4-м туре Ла Лиги 2025/2026. Владислав Ванат дебютировал в составе испанского клуба в местном чемпионате, сообщает 24 канал.

Как Ванат забил первый гол за Жирону?

Жирона повела в счете уже на 12-й минуте матча против Сельты в Ла Лиге. Иван Мартин отдал роскошный пас на Владислава Ваната, который забегал в штрафную зону соперника из Виго.

Владислав Ванат принял мяч, а вторым касанием попал в ворота Сельты. Таким образом украинский форвард отметился первым голом в дебютном матче за Жирону в испанской Ла Лиге.

Дебютный гол Ваната за Жирону: смотрите видео

Что известно о трансфере Ваната?