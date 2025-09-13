Георгий Судаков дебютировал в составе Бенфики в чемпионате Португалии сезона 2025/2026. Украинский футболист "орлов" вышел на замену на 72-й минуте матча, сообщает 24 канал.

Как завершился дебютный матч Судакова?

Георгий Судаков появился на поле при счете 1:0 в пользу Бенфики. На 59-й минуте Эвангелос Павлидис вывел "орлов" вперед, а перед этим также произошло удаление Паулу Виктора в составе Санта Клары.

Судаков после выхода на поле занял позицию левого полузащитника. Однако украинец часто смещался в центр и освобождал пространство для левого латераля Бенфики.

В целом Георгий Судаков неплохо проявил себя в первом матче за Бенфику. На счету украинского футболиста 95 процентов точных пасов, 1 отбор, а также 1 выигранное единоборство из трех.

Однако Николас Отаменди испортил дебют Судакова в Бенфике. Капитан "орлов" грубо ошибся в компенсированное время матча – в результате Винисиус Лопес смог отличиться в воротах Анатолия Трубина и вырвать ничью.

Ошибка Отаменди: смотрите видео

Отметим, что Анатолий Трубин впервые пропустил за Бенфику в текущем сезоне 2025/2026. При том, что в матче с Санта Кларой украинский голкипер выполнил пять сейвов.

Что известно о Судакове в Бенфике?