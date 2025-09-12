В ночь на 7 сентября российские террористы совершили массированный обстрел Киева. Пострадали многие дома, среди которых был и дом футболиста сборной Украины Георгия Судакова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scof.
Как Бенфика поддержала Судакова?
Сам футболист в это время находился в расположении сборной Украины. Однако во время прилета в квартире находились его жена, дочь и мама. К счастью, они не пострадали.
Из-за этого инцидента Георгий сильно переживал, ведь не мог помочь своей семье. В этой ситуации полузащитника публично поддержал тренер Бенфики Бруну Лаже.
Мы поговорили с игроком. Это досадная и печальная ситуация, но я вижу, что он ее преодолеет. Самое важное, чтобы семья была в безопасности, а он был счастлив с нами,
– заявил наставник "орлов".
Отметим, что жена футболиста Елизавета находится на поздних сроках беременности. Бенфика предлагала ей помощь, но девушка отказалась покидать Украину из-за долгой дороги. Ожидается, что она присоединится к Георгию уже после рождения ребенка.
Что известно о трансфере Судакова?
- В конце летнего трансферного окна Георгия покинул Шахтер, став игроком Бенфики.
- Португальцы арендовали игрока за 6,5 миллионов евро.
- При этом в контракте есть опция обязательного выкупа через год за 20,5 миллионов.
- Также Шахтер получит 40% бонусов от суммы следующей продажи Георгия.
- В Бенфике полузащитник получил культовый 10-й номер и будет выступать с другим украинцем Анатолием Трубиным.
- В сентябре Судаков забил свой четвертый гол за сборную Украины, но команда так и не смогла победить Азербайджан (1:1).