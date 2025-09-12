В ночь на 7 сентября российские террористы совершили массированный обстрел Киева. Пострадали многие дома, среди которых был и дом футболиста сборной Украины Георгия Судакова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scof.

По теме Ребров прокомментировал попадание российского "Шахеда" в дом Судакова

Как Бенфика поддержала Судакова?

Сам футболист в это время находился в расположении сборной Украины. Однако во время прилета в квартире находились его жена, дочь и мама. К счастью, они не пострадали.

Из-за этого инцидента Георгий сильно переживал, ведь не мог помочь своей семье. В этой ситуации полузащитника публично поддержал тренер Бенфики Бруну Лаже.

Мы поговорили с игроком. Это досадная и печальная ситуация, но я вижу, что он ее преодолеет. Самое важное, чтобы семья была в безопасности, а он был счастлив с нами,

– заявил наставник "орлов".

Отметим, что жена футболиста Елизавета находится на поздних сроках беременности. Бенфика предлагала ей помощь, но девушка отказалась покидать Украину из-за долгой дороги. Ожидается, что она присоединится к Георгию уже после рождения ребенка.

Что известно о трансфере Судакова?