31 августа 2025 года, Бенфика объявила о переходе Георгия Судакова. Украинский полузащитник будет выступать за "орлов" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.
Что известно о трансфере Судакова?
Португальский клуб арендовал Георгия Судакова у Шахтера за 6 миллионов 750 тысяч евро на сезон-2025/2026. В соглашение входит обязательное право выкупа футболиста за 20 миллионов 250 тысяч евро.
"Горняки" также получат 5 миллионов евро бонусов за индивидуальные достижения Судакова в составе португальского клуба. Еще 25 процентов дончане смогут получить с перепродажи полузащитника. Украинский футболист будет выступать под десятым номером.
Бенфика представила Судакова / Фото португальского клуба
Карьера Судакова в Шахтере
- Георгий Судаков – воспитанник академии донецкого Шахтера. Дебютировал во взрослой команде в матче УПЛ против Ворсклы в 2020 году.
- В сезоне 2023/2024 Судаков становился лучшим футболистом чемпионата Украины.
- За Шахтер Георгий сыграл в 148 матчах во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
- В составе "горняков" Георгий Судаков становился двукратным победителем чемпионата Украины и дважды торжествовал в Кубке Украины.