Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере украинского голкипера. Более того, португальский наставник рассматривает вариант обмена, пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

От чего зависит судьба Лунина?

Жозе Моуринью проявляет серьезный интерес к игроку и даже предлагал вариант обмена: Лунин перейдет к стамбульцам, а Доминик Ливакович станет новым голкипером Реала.

Впрочем, как сообщается, руководство испанского клуба не рассматривает такой сценарий и отвергает возможность обмена. При этом сам Лунин хочет иметь больше игровой практики, а мадридцы готовы расстаться с украинцем только в случае, если получат за него не менее 20 миллионов евро. Пока ни одного официального предложения с подобной суммой в адрес клуба не поступало.

Интересно, что параллельно Пабло Оливейра сообщил о заинтересованности киевского Динамо в подписании Доминика Ливаковича. Турецкие СМИ также прогнозируют, что хорват этим летом покинет Фенербахче. Кроме того, на вратаря претендует и Севилья.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Напомним, что Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее стало известно, что в услугах украинского голкипера также заинтересовался Овьедо.