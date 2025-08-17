Однако россиянин до сих пор остается в парижском клубе. В сети появилась шокирующая новость об отношениях между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым, сообщает 24 канал со ссылкой Paris No Limit.

Читайте также Главный тренер ПСЖ ответил, когда Забарный выйдет на поле

Какие отношения между Забарным и Сафоновым?

По имеющейся информации, Илья Забарный подружился с Матвеем Сафоновым. Хотя до этого сообщали, что украинский футболист не нашел общего языка с россиянином и игнорирует его присутствие в команде.

Известно, что Забарный и Сафонов, якобы, сидели друг возле друга в самолете во время путешествия в Италию на матч Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма.

Они уже стали хорошими друзьями в парижской раздевалке. В самолете на пути к Суперкубку они путешествовали бок о бок,

– говорится в сообщении.

Напомним, что Борнмут продал Забарного в ПСЖ за 63 миллиона евро. А украинец подписал контракт с парижанами сроком на 5 лет и зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, сколько ПСЖ заработал за победу в Суперкубке УЕФА против Тоттенхэма. Парижане пополнили свою копилку кругленькой суммой.