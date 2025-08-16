Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил готовность украинского защитника Ильи Забарного и других новичков клуба дебютировать в первом туре Лиги 1. Он выразил удовлетворение от трансфера экс-игрока Борнмута, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Читайте также "Он выдающийся игрок": в Испании высоко оценили игру Цыганкова в первом матче сезона

Когда Забарный выйдет на поле?

Главный тренер рассказал, что все три новичка команды готовы выйти на поле в ближайшем матче.

Забарный – центральный защитник, от которого мы ожидаем замечательную игру как с мячом, так и без него. Мы очень довольны этим трансфером,

– сказал Энрике.

К слову. Илья Забарный может дебютировать за ПСЖ уже 17 августа. Подопечные Луиса Энрике в первом туре чемпионата Франции сыграют с Нантом.

Напомним, что стали известны планы россиянина Матвея Сафонова после трансфера Забарного в команду.