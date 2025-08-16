Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підтвердив готовність українського захисника Іллі Забарного та інших новачків клубу дебютувати в першому турі Ліги 1. Він висловив задоволення від трансферу ексгравця Борнмута, пише 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

Читайте також "Він видатний гравець": в Іспанії високо оцінили гру Циганкова у першому матчі сезону

Коли Забарний вийде на поле?

Головний тренер розповів, що усі три новачки команди готові вийти на поле у найближчому матчі.

Забарний – центральний захисник, від якого ми очікуємо на чудову гру як із м'ячем, так і без нього. Ми дуже задоволені цим трансфером,

– сказав Енріке.

До слова. Ілля Забарний може дебютувати за ПСЖ вже 17 серпня. Підопічні Луїса Енріке в першому турі чемпіонату Франції зіграють з Нантом.

Нагадаємо, що стали відомі плани росіянина Матвея Сафонова після трансферу Забарного в команду.