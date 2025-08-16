Господарі поступилися з рахунком 1:3. У їх складі весь поєдинок провів Віктор Циганков, який відзначився асистом, повідомляє 24 Канал.

До теми Циганков відзначився шикарним асистом у першому матчі сезону: ефектне відео

Що сказали про виступ Циганкова?

Виступ українського вінгера отримав схвальні відгуки в іспанській пресі. Зокрема, його розхвалив відомий журналіст видання Mundo Deportivo Алекс Лун.

Циганков – видатний гравець. Він один з небагатьох, хто рятується від критики. Віктор старанно працював у захисті та максимально використовував ті нечисленні можливості, які у нього були в нападі. Його чудова індивідуальна гра завершилася класною гольовою передачею,

– заявив журналіст.

Також він коротко висловився і про Владислава Крапивцова, який вийшов на заміну після вилучення основного воротаря Жирони Пауло Гассаніги та пропустив гол з пенальті. Алекс вважає, що українець провів хороший матч:

"Влад замінив Гассанігу та зробив декілька хороших сейвів".

Довідка. Віктор Циганков виступає у складі Жирони з січня 2023 року. Всього він провів за іспанський клуб 86 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав 19 асистів.

Зазначимо, що в наступному турі Жирона на виїзді протистоятиме Вільярреалу, який влітку придбав українського воротаря. Гра відбудеться 24 серпня та розпочнеться о 20:30 за київським часом.