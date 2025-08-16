У цьому матчі взяли участь одразу два українські футболісти. Віктор Циганков вийшов в основному складі господарів, а Владислав Крапивцов – на заміну наприкінці першого тайму, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Борнмут після продажу Забарного може придбати іншу зірку збірної України
Як виступили українські гравці?
Вже на 20-й хвилини гості мали перевагу у два м'ячі. Спочатку відзначився голом Хорхе де Фрутос, а потім він вже асистував Альваро Гарсії.
На 42-й хвилині справи каталонців зовсім стали кепськими. Пауло Гассаніга отримав вилучення, а у ворота Жирони призначили пенальті.
На полі з'явився 20-річний Крапивцов, який не зміг парирувати 11-метровий удар від Ісі Паласона. Після цього український воротар не дозволив суперникам більше себе переграти.
А на 57-й хвилині першою результативною дією в сезоні відзначився Віктор Циганков. Він після сольного проходу увірвався у штрафний майданчик суперників і віддав асист на Жоеля Року.
Асист Циганкова в матчі з Райо Вальєкано: дивіться відео
Врешті-решт цей гол став останнім у поєдинку. Жирона не змогла повернути інтригу в матч, тож розпочала сезон з поразки з рахунком 1:3
До слова. Віктор Циганков провів на полі увесь поєдинок. Окрім асисту, він також зробив три ключові передачі, виконав одну успішну спробу дриблінгу, а також віддав 22 точні паси з 29. Український воротар при цьому записав собі в актив два сейви й одне верхове перехоплення.
Зазначимо, що наступний матч Жирона проведе 24 серпня проти Вільярреала, який цікавиться форвардом збірної України, а на трансфері наполягає особисто головний тренер.