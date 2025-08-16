В этом матче приняли участие сразу два украинских футболиста. Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев, а Владислав Крапивцов – на замену в конце первого тайма, сообщает 24 Канал.

Как выступили украинские игроки?

Уже на 20-й минуты гости имели преимущество в два мяча. Сначала отличился голом Хорхе де Фрутос, а потом он уже ассистировал Альваро Гарсии.

На 42-й минуте дела каталонцев совсем стали плохими. Пауло Гассанига получил удаление, а в ворота Жироны назначили пенальти.

На поле появился 20-летний Крапивцов, который не смог парировать 11-метровый удар от Иси Паласона. После этого украинский вратарь не позволил соперникам больше себя переиграть.

А на 57-й минуте первым результативным действием в сезоне отметился Виктор Цыганков. Он после сольного прохода ворвался в штрафную площадь соперников и отдал ассист на Жоэля Року.

В конце концов этот гол стал последним в поединке. Жирона не смогла вернуть интригу в матч и начала сезон с поражения со счетом 1:3

К слову. Виктор Цыганков провел на поле весь поединок. Кроме ассиста, он также сделал три ключевые передачи, выполнил одну успешную попытку дриблинга, а также отдал 22 точных паса из 29. Украинский вратарь при этом записал себе в актив два сейва и один верховой перехват.

Отметим, что следующий матч Жирона проведет 24 августа против Вильярреала, который интересуется форвардом сборной Украины, а на трансфере настаивает лично главный тренер.