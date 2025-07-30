Новый тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини не видит Артема Довбыка в своей команде. Римляне не против продать 28-летнего нападающего, если получит выгодное предложение, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Кто заинтересовался Довбыком?

Артем Довбык интересует немало клубов из топовых европейских чемпионатов. Однако серьезный интерес к украинскому форварду Ромы проявляют в Испании.

Трансфер Довбыка планирует оформить Вильярреал, который пробился в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. Артем имеет опыт выступлений в Ла Лиге, где играл за Жирону и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

"Желтая субмарина" активно ищет усиление на следующий сезон, а Артем Довбик является главным вариантом испанского клуба. Главный тренер Марселино лично настаивает на подписании украинского нападающего Ромы.

К слову. Артем Довбык сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах в сезоне 2024/2025. Украинский бомбардир оформил 17 голов и 4 результативные передачи.

Ранее сообщали, что Вильярреал заинтересован в подписании Андрея Лунина, который играет за мадридский Реал. "Желтая субмарина" обещает хорошие условия для украинского голкипера "сливочных".