26-летний вратарь "сливочных" получил интересный вариант для продолжения карьеры и может остаться в Испании. Более того, Лунину гарантируют место в основном составе, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Где продолжит карьеру Лунин?

По информации источника, Андрей Лунин может покинуть Реал и перейти в Вильярреал, который также играет в Ла Лиге. Украинскому голкиперу обещают место в основном составе "желтой субмарины".

Андрей Лунин также сможет сыграть в Лиге чемпионов. Вильярреал по итогам прошлого сезона пробился в основную сетку главного европейского турнира.

Однако у украинского голкипера есть конкурент. "Желтая субмарина" также заинтересована в трансфере Пау Лопеса, который выступает за мексиканскую Толуку.

К слову. Андрей Лунин в сезоне-2024/2025 сыграл в 14 матчах за Реал. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и в шести играх сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось о том, что голкипер Реала Андрей Лунин заинтересовал европейский гранд из Германии. В клубе ищут замену легендарному голкиперу.