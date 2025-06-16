За последние несколько месяцев была информация об интересе к нему из Англии, Испании, Италии, Франции и Турции. Накануне в список заинтересованных клубов добавился еще один, сообщает 24 Канал со ссылкой на TransferFeed.

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Где может продолжить карьеру Лунин

На трансфер украинского голкипера нацелилась мюнхенская Бавария. Немецкий гранд ищет долгосрочную замену 39-летнему Мануэлю Нойеру.

Руководство "красных" остановилось на кандидатуре Андрея Лунина, который готов к новому вызову из-за ограниченного количества игровой практики. Он может ее получить в Мюнхене, ведь контракт основного немецкого вратаря Баварии завершается уже 30 июня 2026 года и неизвестно, продолжит ли он карьеру после его завершения.

Отмечается, что также на руках у голкипера сборной Украины есть еще два предложения. Его хотят подписать ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

К слову. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин провел 14 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими". Также в его активе есть один ассист, который стал первым для вратарей Реала в Ла Лиге за более, чем 30 лет.

Напомним, что накануне был опубликован список самых дорогих голкиперов мира. Андрей Лунин с партнером по сборной Украины оказались в топ-5 этого рейтинга.