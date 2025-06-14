ПСЖ продолжает бороться за Илью Забарного. Борнмут даже решил пойти на уступки парижанами, которые мечтают о лидере сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Rudy Galetti.

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Новые детали в переговорах ПСЖ и Борнмута

ПСЖ и Борнмут ведут активные переговоры по трансферу Ильи Забарного летом этого года. Защитник лично выразил желание перейти в парижский клуб, а "вишни" не против отпустить игрока, если получат выгодное предложение.

Ранее Борнмут выставил цену на украинского футболиста однако "вишни" решили уступить и снизили начальный ценник на Забарного до 58 миллионов евро.

К слову. Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут в официальных турнирах сезона 2024/2025. Украинский защитник отметился одной результативной передачей.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Илья Забарный согласовал условия личного контракта с ПСЖ.