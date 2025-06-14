ПСЖ продовжує боротись за Іллю Забарного. Борнмут навіть вирішив піти на поступки парижанами, які мріють про лідера збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на Rudy Galetti.

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Нові деталі у перемовинах ПСЖ та Борнмута

ПСЖ та Борнмут ведуть активні перемовини щодо трансферу Іллі Забарного влітку цього року. Захисник особисто висловив бажання перейти у паризький клуб, а "вишні" не проти відпустити гравця, якщо отримаюить вигідну пропозицію.

Раніше Борнмут виставив ціну на українського футболіста для ПСЖ. Проте "вишні" вирішили поступитись та знизили початковий цінник на Забарного до 58 мільйонів євро.

До слова. Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут в офіційних турнірах сезону 2024/2025. Український захисник відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Ілля Забарний погодив умови особистого контракту з ПСЖ.