Із 31 січня 2023 року Ілля Забарний виступає за англійський Борнмут. Дебют футболіста дещо відкладався, але виступи українця надалі точно не розчарували його нову команду та уболівальників "вишень". Останні вже встигли присвятити пісні Забарному, адже у захваті від гри Іллі.

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Знайомство Іллі та Ангеліни Забарних

Ще виступаючи за київське Динамо Ілля Забарний міг би бути одним із найзавидніших серцеїдів українських уболівальниць футболу. Однак серце ексдинамівця досить рано вже було зайняте. 24 Канал розповідає про кар'єру Забарного, його історією із дружиною Ангеліною та їх поповнення у родині.

Один із теперішніх лідерів збірної України познайомився із майбутньою дружиною Ангеліною ще навчаючись у десятому класі в одній зі столичних навчальних закладів, куди кохана футболіста переїхала вчитись через зміну роботи матері.

Згодом романтичні стосунки пари переросли у серйозну історію кохання.

Романтичне освідчення та розкішне весілля

4 вересня 2022 року – дата, яка запам'ятається Іллі та Ангеліні на все життя. У цей день тоді ще захисник Динамо організував красиву вечерю, на якій зробив пропозицію коханій. Того вечора футболіст почув омріяне: "Так".

Несамовите щастя знайти свою людину,

– підписала світлини із освідчення Ангеліна.

Як Забарний освідчився коханій / Фото з інстаграму Ангеліни

А вже 5 червня 2023 року закохані відсвяткували красиве весілля, на якому зібрались лише найрідніші для них люди.

5.06 ми стали чоловіком та дружиною. Кохаю безмежно!

– підписала відео із події дружина Забарного.

Новостворена родина залюбки ділилась світлинами із радісної події.

Весілля Іллі та Ангеліни Забарних / Фото з інстаграму дружини футболіста

Щаслива пара полюбляє подорожувати світом, викладаючи світлини із різних куточків нашої планети.

Переїзд пари у Велику Британію, куди перейшов Забарний

До кінця січня 2023 року Забарний виступав за рідне київське Динамо. Після чого Ілля прийняв виклик – трансфер в англійський Борнмут. Тоді сім'я футболіста вирушила жити у Велику Британію, де Ілля виступає до сьогодні.

Ангеліна не стала залишатись у столиці України, а також полетіла за коханим чоловіком за кордон. Розкішна друга половинка футболіста завжди підтримує чоловіка із трибун. Це стосується не лише виступів Забарного у Борнмуті, а й збірній України.

Ангеліна підтримує Іллю на його матчах / Фото з інстаграму коханої футболіста

У Борнмуті Ілля Забарний однозначно спрогресував, як на футбольному полі, так і поза його межами. Уболівальники неодноразово відзначали стиль одягу українського оборонця, а також його спокійний характер навіть у кризових ситуаціях під час матчів.

Не дивно, чому фанатам англійського клубу так полюбився Забарний. Ілля став не лише стабільним гравцем основи, а й лідером команди. Фанати Борнмута вже йому присвячують пісні на стадіоні та поза його межами. Ілля став справжнім прикладом для молодих українських гравців, які мріють виступати за кордоном.

Можна лише тільки говорити, що у Борнмута Забарний затримається не надовго. У ЗМІ вже з'являється чимало чуток щодо інтересу до Іллі від інших європейських грандів такі, як лондонське Челсі чи мадридський Реал.

Як Ілля продовжить демонструвати такий високий рівень гри, то вже незабаром щаслива пара переїде жити в інше місто, де продовжиться кар'єра захисника.

Пухнасте поповнення у родині Забарних

Наприкінці 2024-го року дружина футболіста повідомила про поповнення у родині. Однак мова не йшла про вагітність Ангеліни. Ілля та його кохана завели собаку породи кане-корсо, давши йому кличку Рік. Відтоді у їх кішки з'явився новий друг.

Забарні завели собаку / Фото з інстаграму Ангеліни

Ілля встигає не лише феєрити на футбольних полях Великої Британії, а й розвивати свої сторінки у соцмережах. Футболіст ледь не щодня постив, як приймає крижані ванни. Такий челендж навіть підтримала його дружина Ангеліна, яка також спробувала зануритись у холодну воду. На таких відео можна частенько побачити їх домашнього улюбленця Ріка.

Поки Ілля виступає за Борнмут його дружина Ангеліна не нудьгує у Британії. Коханій футболіста із підліткового віку подобалось вивчення іноземних мов, також у минулому Ангеліна займалась гімнастикою. Але так і не реалізувала себе у спорті. Натомість дівчина закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка та навіть працювала репетиторкою. Наразі Ангеліна є власницею школи з вивчення різних мов "Vil’no".

Ілля та Ангеліна Забарні є прикладом родини, у якій кожен розвивається та самовдосконалюється у своєму улюбленому напрямку.