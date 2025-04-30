С 31 января 2023 года Илья Забарный выступает за английский Борнмут. Дебют футболиста несколько откладывался, но выступления украинца в дальнейшем точно не разочаровали его новую команду и болельщиков "вишен". Последние уже успели посвятить песни Забарному, ведь в восторге от игры Ильи.

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Знакомство Ильи и Ангелины Забарных

Еще выступая за киевское Динамо Илья Забарный мог бы быть одним из самых завидных сердцеедов украинских болельщиц футбола. Однако сердце экс-динамовца довольно рано уже было занято. 24 Канал рассказывает о карьере Забарного, его историей с женой Ангелиной и их пополнения в семье.

Один из нынешних лидеров сборной Украины познакомился с будущей женой Ангелиной еще учась в десятом классе в одном из столичных учебных заведений, куда любимая футболиста переехала учиться из-за смены работы матери.

Впоследствии романтические отношения пары переросли в серьезную историю любви.

Романтическое признание и роскошная свадьба

4 сентября 2022 года – дата, которая запомнится Илье и Ангелине на всю жизнь. В этот день тогда еще защитник Динамо организовал красивый ужин, на котором сделал предложение любимой. В тот вечер футболист услышал заветное: "Да".

Неистовое счастье найти своего человека,

– подписала фотографии с признания Ангелина.

Как Забарный сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Ангелины

А уже 5 июня 2023 года влюбленные отпраздновали красивую свадьбу, на которой собрались только самые родные для них люди.

5.06 мы стали мужем и женой. Люблю безгранично!

– подписала видео с события жена Забарного.

Новосозданная семья охотно делилась фотографиями с радостного события.

Свадьба Ильи и Ангелины Забарных / Фото из инстаграма жены футболиста

Счастливая пара любит путешествовать по миру, выкладывая фотографии из разных уголков нашей планеты.

Переезд пары в Великобританию, куда перешел Забарный

До конца января 2023 года Забарный выступал за родное киевское Динамо. После чего Илья принял вызов – трансфер в английский Борнмут. Тогда семья футболиста отправилась жить в Великобританию, где Илья выступает до сих пор.

Ангелина не стала оставаться в столице Украины, а также улетела за любимым мужем за границу. Роскошная вторая половинка футболиста всегда поддерживает мужа с трибун. Это касается не только выступлений Забарного в Борнмуте, но и сборной Украины.

Ангелина поддерживает Илью на его матчах / Фото из инстаграма любимой футболиста

В Борнмуте Илья Забарный однозначно спрогрессировал, как на футбольном поле, так и за его пределами. Болельщики неоднократно отмечали стиль одежды украинского оборонца, а также его спокойный характер даже в кризисных ситуациях во время матчей.

Неудивительно, почему фанатам английского клуба так полюбился Забарный. Илья стал не только стабильным игроком основы, но и лидером команды. Фанаты Борнмута уже ему посвящают песни на стадионе и за его пределами. Илья стал настоящим примером для молодых украинских игроков, которые мечтают выступать за рубежом.

Можно лишь только говорить, что у Борнмута Забарный задержится не надолго. В СМИ уже появляется немало слухов относительно интереса к Илье от других европейских грандов такие, как лондонское Челси или мадридский Реал.

Если Илья продолжит демонстрировать такой высокий уровень игры, то уже вскоре счастливая пара переедет жить в другой город, где продолжится карьера защитника.

Пушистое пополнение в семье Забарных

В конце 2024-го года жена футболиста сообщила о пополнении в семье. Однако речь не шла о беременности Ангелины. Илья и его возлюбленная завели собаку породы кане-корсо, дав ему кличку Рик. С тех пор у их кошки появился новый друг.

Забарни завели собаку / Фото из инстаграма Ангелины

Илья успевает не только феерить на футбольных полях Великобритании, но и развивать свои страницы в соцсетях. Футболист чуть ли не ежедневно постил, как принимает ледяные ванны. Такой челлендж даже поддержала его жена Ангелина, которая также попыталась окунуться в холодную воду. На таких видео можно частенько увидеть их домашнего любимца Рика.

Пока Илья выступает за Борнмут его жена Ангелина не скучает в Британии. Любимой футболиста с подросткового возраста нравилось изучение иностранных языков, также в прошлом Ангелина занималась гимнастикой. Но так и не реализовала себя в спорте. Зато девушка закончила филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко и даже работала репетитором. Сейчас Ангелина является владелицей школы по изучению различных языков "Vil'no".

Илья и Ангелина Забарни является примером семьи, в которой каждый развивается и самосовершенствуется в своем любимом направлении.