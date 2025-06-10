Переговоры между парижанами и Борнмутом продолжаются. Однако стороны не могут прийти к финальному согласию из-за финансовой составляющей, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса.

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Сколько Борнмут хочет получить за Забарного

ПСЖ продолжает борьбу за Илью Забарного. Парижане даже согласились продать Матвея Сафонова ради трансфера украинского защитника Борнмута.

Французский клуб сделал первое предложение "вишням" о подписании лидера сборной Украины. Однако сумма, которая была предложена за футболиста меньше 50 миллионов евро.

Однако Борнмут хочет получить за Илью Забарного 75 миллионов евро. "Вишни" не планируют уменьшать цену на украинского защитника.

К слову. Илья Забарный перешел из Динамо в Борнмут за 22 миллионов евро. Трансфер состоялся в январе 2023 года.

В прошлом сезоне Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. За это время украинский защитник отметился одним результативным действием.