Игрок сборной Украины Илья Забарный провел прекрасный сезон в Борнмуте. Уверенная игра защитника привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.

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Украинец в Париже

Еще зимой Илью хотел пригласить к себе французский ПСЖ. Тогда трансфер не сложился, а среди причин срыва называли присутствие в парижском клубе вратаря из России Матвея Сафонова.

Теперь же после победы в Лиге чемпионов французы вернулись к варианту с Забарным. Украинец лично импонирует Луису Энрике, поэтому ПСЖ готов выложить за защитника аж 50 миллионов евро.

Что же касается россиянина, то парижане провели дополнительные переговоры с Ильей. В клубе не исключают, что Сафонов уйдет в другую команду летом, поэтому Забарный вызвался на переход в ПСЖ.

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Теперь парижане должны договориться о трансфере с Борнмутом. Сделку планируют закрыть до 10 июня, чтобы Забарный был заявлен на Клубный чемпионат мира.

Напомним, что Забарный перебрался в Борнмут в январе 2024 года. За эти полтора сезона украинец провел 86 матчей, оформив по одному голу и ассисту. Его команда финишировала девятой в АПЛ сезона 2024-2025.