Гравець збірної України Ілля Забарний провів прекрасний сезон у Борнмуті. Впевнена гра захисника привернула до нього увагу з боку топ-клубів, повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe.

До теми Кохана лідера збірної України зачарувала публіку яскравими фото у купальнику

Українець в Парижі

Ще взимку Іллю хотів запросити до себе французький ПСЖ. Тоді трансфер не склався, а серед причин зриву називали присутність у паризькому клубі воротаря з Росії Матвєя Сафонова.

Тепер же після перемоги в Лізі чемпіонів французи повернулись до варіанту із Забарним. Українець особисто імпонує Луїсу Енріке, тому ПСЖ готовий викласти за захисника аж 50 мільйонів євро.

Що ж стосується росіянина, то парижани провели додаткові переговори з Іллею. У клубі не виключають, що Сафонов піде в іншу команду влітку, тому Забарний зголосився на перехід в ПСЖ.

Читайте також Лідер збірної України опинився у символічній збірній останнього туру АПЛ

Тепер парижани мають домовитися про трансфер із Борнмутом. Угоду планують закрити до 10 червня, щоб Забарний був заявлений на Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що Забарний перебрався у Борнмут у січні 2024 року. За ці півтора сезони українець провів 86 матчів, оформивши по одному голу та асисту. Його команда фінішувала дев'ятою в АПЛ сезону 2024-2025.