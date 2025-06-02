Дружина українського футболіста завітала на відпочинок в Іспанії. Ангеліна на власній сторінці в інстаграм опублікувала світлини у чарівному образі, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна зачарувала шанувальників яскравими світлинами. Для свого образу кохана Іллі Забарного обрала два купальники.

На одному фото дівчина постала у стильному білому купальнику, а на іншому у купальнику бірюзового кольору, низ якого схожий на мініспідницю. Одяг чудово підкреслив ідеальну фігуру Ангеліни.

Ангеліна Забарна на відпочинку в Іспанії / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Ілля Забарний познайомився з Ангеліною ще у десятому класі. У 2023 році пара зіграла весілля.