Кохана гравця Хіберніана запалила соціальні мережі. На власній сторінці в інстаграм Дар'я Зотова опублікувала фото з сексуальної фотосесії, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Дар'я Зотова

Дар'я Зотова взяла участь у доволі розкутій фотосесії. Для свого образу кохана Миколи Кухаревича обрала лише черний та стильний боді.

Одяг чудово підкреслив ідеальну фігуру дівчини. Шанувальники гідно оцінили фото Дар'ї, залишивши у коментарях чимало приємних коментарів.

Дар'я Зотова поділилась звабливими світлинами / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Дар'я Зотова є професійною моделлю. Дівчина часто бере участь у фотосесія для бренду GUESS.