Блогерка на власній сторінці в інстаграм поділилась гарячими світлинами з нової фотосесії. Дівчина опублікувала фото, які розплали серця шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Дар'я Квіткова

Дар'я Квіткова взяла участь у гарячій фотосесії. Розкішний вигляд дівчини не залишиться без уваги, адже її краса може звести з розуму.

Обраниця Володимира Бражка обрала для свого образу стильну чорну сукню з відкритою спино, яка чудово підкреслила фігуру та виразні форми блогерки. Довгий зав'язаний хвіст та сережки додали зухвалості світлинам.

Дар'я Квіткова опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, що Володимир Бражко та Дар'я Квіткова офіційно не повідомляли про стосунки. Проте гравця київського Динамо та блогерку помітили разом на весіллі центрбека "біло-синіх" Максима Дячука.