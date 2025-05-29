Блогерша на собственной странице в инстаграм поделилась горячими фотографиями с новой фотосессии. Девушка опубликовала фото, которые расплавили сердца поклонников, сообщает 24 канал.

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Горячая Дарья Квиткова

Дарья Квиткова приняла участие в горячей фотосессии. Роскошный вид девушки не останется без внимания, ведь ее красота может свести с ума.

Избранница Владимира Бражка выбрала для своего образа стильное черное платье с открытой спиной, которое прекрасно подчеркнуло фигуру и выразительные формы блогера. Длинный завязанный хвост и серьги добавили дерзости фотографиям.

Дарья Квиткова опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма блогера

Напомним, что Владимир Бражко и Дарья Квиткова официально не сообщали об отношениях. Однако игрока киевского Динамо и блогера заметили вместе на свадьбе центрбека "бело-синих" Максима Дячука.