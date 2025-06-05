Украинские вратари высоко котируются в Европе. Андрей Лунин и Анатолий Трубин выступают за Реал и Бенфику соответственно, за что получают признание от фанатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CIES.

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Оценили в более чем 40 миллионов

Международный центр спортивных исследований поделился обновленным рейтингом самых дорогих киперов мира. Ресурс принимал во внимание большое количество факторов для оценки футболиста:

игровые характеристики

возраст игрока

статистика на профессиональном уровне

статус клуба

продолжительность контракта

популярность среди болельщиков

Особенно приятно, что аж двое представителей сборной Украины оказались в топ-5 рейтинга самых дорогих вратарей мира. Речь о вышеупомянутых Трубине и Лунине.

Топ-10 самых дорогих вратарей мира от CIES:

Барт Вербрюгген (Брайтон) – 64,3 миллиона евро Андрей Лунин (Реал) – 46,7 миллиона евро Давид Райя (Арсенал) – 42 миллиона евро Анатолий Трубин (Бенфика) – 41,3 миллиона евро Марко Карнезекки (Аталанта) – 39,4 миллиона евро Роберт Санчес (Челси) – 38,4 миллиона евро Грегор Кобель (Боруссия Д) – 32,9 миллиона евро Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) – 31,5 миллиона евро Люка Шевалье (Лилль) – 29,3 миллиона евро Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль) – 29 миллионов евро

Кипер Реала занимает вторую строчку, на него установили ценник в размере 46,7 миллиона евро. В свою очередь вратарь Бенфики оказался на четвертом месте (41,3 миллиона). Лидером рейтинга стал футболист Брайтона и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген.

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Напомним, что Лунин является резервным вратарем Реала, уступая место в основе Тибо Куртуа. В текущем сезоне Андрей отыграл лишь 14 матчей за мадридцев, шесть из которых – насухо.

В свою очередь Трубин является основным вратарем Бенфики. На его счету 47 матчей и 19 клиншитов в этом сезоне. Как Реал, так и Бенфика заняли вторые местах в своих национальных чемпионатах.