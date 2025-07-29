Римляне приняли решение относительно Артема Довбика. Более того, "волки" выставили цену на украинского форварда для потенциальных покупателей, информирует 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

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Сколько Рома хочет получить за Довбика?

По имеющейся информации, Рома планирует попрощаться с Артемом Довбиком. Главный тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинского форварда в следующем сезоне.

На Артема Довбыка претендует сразу несколько клубов. Испанская Жирона рассчитывает вернуть украинского нападающего, также в трансфере заинтересованы итальянский Милан, турецкий Бешикташ, который активно ищет усиление.

Цена на Артема Довбика упала по сравнению с прошлым годом. Рома установила ценник на 28-летнего украинского нападающего в размере 25 миллионов евро для потенциальных покупателей.

К слову. Артем Довбык в августе 2024 года подписал пятилетний контракт с Ромой. "Волки" тогда заплатили Жироне 35 миллионов евро за украинского футболиста, а также пять миллионов в виде бонусов.

Джан Пьеро Гасперини уже нашел замену Артему Довбыку. Итальянский специалист хочет пригласить Расмуса Хойлунда из Манчестер Юнайтед, с которым ранее работал в Аталанте.

В сезоне 2024/2025 Артем Довбык сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. За это время украинский голеадор отметился 17 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщали, что кандидатуру Артема Довбыка предложили чемпиону из Турции, в качестве замены звездному нападающему.