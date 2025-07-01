Украинский футболист Артем Довбык уже летом 2025 года может покинуть Рому. Агенты предложили его кандидатуру чемпиону Турции, пишет 24 канал со ссылкой на турецкого инсайдера.

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Куда приписывают Довбыка

Турецкому Галатасараю через агента предложить оформить трансфер украинского футболиста. Довбык может заменить звездного нападающего Виктора Осимхена. Пока неизвестно, принял ли турецкий клуб предложение и захочет ли подписать украинца в летнее трансферное окно.

Ранее также в сети появлялась информация, что Галатасарай заинтересован в подписании Андрея Лунина, который сейчас играет в составе мадридского Реала.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что услугами украинского футболиста ранее также интересовался испанский клуб Реал Бетис.