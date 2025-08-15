Однако "сине-желтая" история в этом клубе имеет шансы на продолжение. Состав "вишен" может пополнить другой футболист сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transferfeed.

Какой украинец может стать игроком Борнмута?

Речь идет об Артеме Довбике. Борнмуту предложили подписать нападающего Ромы, который летом не исключено, что сменит клубную прописку.

Цена трансфера может составить около 30 миллионов евро. Руководство "вишен" пока оценивает такой вариант усиления атаки и раздумывает, стоит ли подписывать 28-летнего форварда за такие деньги.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ромы. Он провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

К слову. Борнмут начнет новую кампанию уже 15 августа. В первом туре АПЛ "вишни" сыграют на выезде с Ливерпулем.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к украинскому форварду от двух грандов Серии А.