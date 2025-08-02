Украинский голеадор "волков" заинтересовал двух грандов итальянского футбола. Один из них в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на RomaPress.

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Какие клубы претендуют на Довбыка?

Украинским форвардом интересуется Бешикташ, Лидс и Вест Хэм. Однако главными претендентами на Артема Довбыка являются известные клубы из итальянской Серии А с большой истории.

Артем Довбык может перейти в Милан или Ювентус. Новый тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не будет мешать трансферу украинского футболиста в один из итальянских грандов.

Римляне определились с ценой на игрока сборной Украины. "Волки" будут требовать за переход Артема Довбыка – 40 миллионов евро.

К слову. Ювентус в прошлом сезоне занял четвертое место в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге чемпионов. Тогда как Милан по итогам чемпионата Италии 2024/2025 оказался на восьмой строчке, оставшись без еврокубков.

Напомним, что Артем Довбык забил 17 голов в 45 матчах за Рому во всех турнирах в прошлой кампании. Украинский форвард также отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщали о том, что Александр Зинченко может перейти в английский клуб, покинув Арсенал. "Канониры" определились с ценой на лидера сборной Украины.