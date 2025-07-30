Один из английских клубов контактировал с Арсеналом по трансферу Зинченко летом этого года. Лондонцы выставили ценник на украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

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Сколько Арсенал хочет за Зинченко?

По имеющейся информации, Фулхэм в начале июня связался с Арсеналом по трансферу Александра Зинченко. "Дачники" начали переговоры с "канонирами" и даже предприняли попытку подписать лидера сборной Украины.

Теперь Фулхэм планирует сделать новое предложение Арсеналу относительно перехода Александра Зинченко. "Канониры" отпустят украинского футболиста при одном условии.

Лондонцы выставили ценник на лидера сборной Украины. Арсенал готов попрощаться с Зинченко за 17 миллионов евро.

К слову. Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал летом 2022 года. Украинский защитник обошелся "канонирам" в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Александр Зинченко сыграл за Арсенал в 23 матчах в официальных турнирах. За это время украинский защитник "канониров" забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщали о том, что Александр Зинченко назвал идеальную футбольную команду в истории. Лидер сборной Украины включил в состав немало легендарных футболистов.