Футболисту сборной Украины Александру Зинченку предложили составить собственную идеальную команду из лучших футболистов всех времен. Он откликнулся на этот интерактив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Кого Зинченко поставил в состав?

По его результатам видно, что игрок Арсенала выше оценивает звезд прошлого поколения. Он создал невероятный состав, в который вошли лишь двое игроков, которые продолжают игровую карьеру.

Украинец включил в свою идеальную одиннадцатку прогнозируемо Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Также в составе нашлось место и для действующего главы УАФ Андрея Шевченка.

Идеальная команда Зинченка всех времен: смотрите видео

Символическая сборная всех времен от Александра Зинченка

Голкипер: Джанлуиджи Буффон

Защитники: Дани Алвес, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Марсело

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан

Нападающие: Лионель Месси, Андрей Шевченко, Криштиану Роналду

Напомним, что в Александра Зинченка остался один год контракта с лондонским Арсеналом. Им интересовалось немало клубов во время летнего трансферного окна и накануне появилась информация, что украинец принял окончательное решение относительно своего будущего.