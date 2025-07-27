Александр Зинченко окончательно определился с клубом на новый сезон. Выбор украинского футболиста остановился на текущем клубе, пишет 24 Канал со ссылкой на Football Transfers.

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Где хочет продолжить карьеру Зинченко?

Украинский защитник принял решение не менять клуб этим летом. Ключевую роль в сохранении Зинченко в команде сыграл главный тренер "канониров" Микель Артета.

Наставник лично убедил футболиста, что он остается важным элементом в планах клуба. В Арсенале не планируют искать нового левого защитника, ведь верят в многофункциональность Зинченко, которая может стать решающей в борьбе за трофеи нового сезона.

Справка. Александр Зинченко пропустил немало матчей в прошлом сезоне из-за постоянных проблем с икроножной мышцей.

Отметим, что ранее было известно, что услугами украинского футболиста интересовался Вест Хэм, в котором когда-то играл Андрей Ярмоленко.