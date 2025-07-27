Полузащитник Шахтера Георгий Судаков снова оказался в центре трансферных слухов. На этот раз на него серьезно обратил внимание английский гранд, пишет 24 Канал со ссылкой на Spurs_Zone.

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Куда может перейти Судаков?

Английский Тоттенхэм снова заинтересовался футболист Шахтера. Английский клуб рассматривает возможность подписания украинца уже этим летом, готовясь к новому сезону.

Впрочем, трансфер может оказаться сложным, поскольку донецкий клуб не планирует отпускать своего таланта за низкую цену, поэтому переговоры между сторонами ожидаются непростые. Пока неизвестно, готов ли Тоттенхэм выложить солидную сумму за лидера Шахтера.

К слову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в 32 миллиона евро.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 37 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.