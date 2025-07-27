Главный тренер Галатасарая Окан Бурук отреагировал на слухи об интересе к Андрею Лунину. Он опроверг информацию, которая распространилась сетью, пишет 24 Канал со ссылкой на Sporx.

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Что сказали в Галатасарае о трансфере?

Наставник турецкого клуба опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании Андрея Лунина.

Мы не вели никаких переговоров с Луниным. Есть много альтернатив, возможно, их будет больше. Мы хотим как можно скорее это окончательно согласовать, мы над этим работаем,

– сказал Окан Бурук.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Напомним, что Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее стало известно, что в услугах украинского голкипера заинтересовался Овьедо, а также несколько английских грандов.