Украинский вратарь Андрей Лунин может сменить клуб этим летом. Кипер Реала не получает достаточно игровой практики, поэтому может перебраться в другую команду Ла Лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Televisión del Principado de Asturias.

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Камбэк Лунина

Андрей уже привлек внимание со стороны Челси, Баварии, Манчестер Юнайтед и даже Атлетико. Впрочем теперь у него появился довольно неожиданный вариант в Испании.

В услугах Лунина заинтересовался новичок элитного дивизиона Овьедо. Команда осталась без основного кипера Кантена Браата, поэтому видит ему замену именно в украинце.

Отметим, что Овьедо вышел в Ла Лигу впервые с сезона 2000-2001. При этом окружение Лунина одобрительно реагирует на такую возможность, ведь в свое время украинец уже выступал за этот клуб.

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В сезоне 2019-2010 Андрей провел в нем полгода в аренде с Реала, наиграв 20 матчей в Сегунде. После этого кипер вернулся в мадридский клуб, но так и не выиграл конкуренцию у Тибо Куртуа.

За это время Лунин провел 62 матча за "бланкос", оформив 22 клиншита. Вместе с Реалом украинец выиграл 11 трофеев, среди которых две Ла Лиги и две Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже сделал предложение по трансферу Андрея.