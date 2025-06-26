Український воротар Андрій Лунін може змінити клуб цього літа. Кіпер Реала не отримує достатньо ігрової практики, тому може перебратися в іншу команду Ла Ліги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Televisión del Principado de Asturias.

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Камбек Луніна

Андрій вже привернув увагу з боку Челсі, Баварії, Манчестер Юнайтед та навіть Атлетіко. Втім тепер у нього з'явився доволі несподіваний варіант в Іспанії.

В послугах Луніна зацікавився новачок елітного дивізіону Ов'єдо. Команда залишилась без основного кіпера Кантена Браата, тому бачить йому заміну саме в українцеві.

Відзначимо, що Ов'єдо вийшов у Ла Лігу вперше з сезону 2000-2001. При цьому оточення Луніна схвально реагує на таку можливість, адже свого часу українець вже виступав за цей клуб.

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У сезоні 2019-2010 Андрій провів у ньому півроку в оренді з Реала, награвши 20 матчів у Сегунді. Після цього кіпер повернувся в мадридський клуб, але так і не виграв конкуренцію у Тібо Куртуа.

За цей час Лунін провів 62 матчі за "бланкос", оформивши 22 кліншита. Разом із Реалом українець виграв 11 трофеїв, серед яких дві Ла Ліги та дві Ліги чемпіонів. Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед вже зробив пропозицію щодо трансферу Андрія.