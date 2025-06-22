Воротар збірної України Андрій Лунін опинився в епіцентрі трансферного ринку через можливий відхід з Реалу. Кіпер має шанси перебратися в чемпіонат Франції, повідомляє 24 Канал з посиланням на madrid-barcelona.

До теми Хто з українських футболістів заробляє найбільше за кордоном

Луніна хочуть у Франції

Іспанські ЗМІ приписували інтерес до Андрія з боку Челсі, Астон Вілли та Атлетіко, а Баварія бачить у Луніні заміну для Ноєра. Тепер же стало відомо, що придбати українця має намір Монако.

Минулого сезону монегаски посіли третє місце в Лізі 1 та кваліфікувались в Лігу чемпіонів. Втім мінусом у цій команді є наявність півзахисника з Росії Алєксандра Головіна.

Зрештою наразі можливий перехід Луніна дуже далекий. Реал бажає отримати за гравця не менше 20 мільйонів євро, тоді як Монако пропонує 14 мільйонів.

Читайте також Порівнювали із коханою Роналду: що відомо про звабливу дружину Андрія Луніна

Нагадаємо, що Лунін став гравцем Реала у 2018 році, перейшовши за 8 мільйонів євро. За цей час Андрій не зміг виграти конкуренцію у Тібо Куртуа, але на його рахунку 62 матчі за "бланкос".

У них кіпер оформив 22 кліншити. Разом із мадридцями Лунін виграв аж 11 трофеїв, серед яких – по дві Ліги чемпіонів та чемпіонати Іспанії. Також на рахунку Андрія 16 матчів за збірну України (шість з них – насухо).