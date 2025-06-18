Наразі чимало чуток ходить щодо можливих трансферів лідерів збірної України. Поки жоден з них не був оформлений 24 Канал вирішив дослідити, хто з українських легіонерів наразі є найбільш високооплачуваним.

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Які українські гравці мають найбільші зарплати

Було складено рейтинг з десяти футболістів, які виступають за межами рідної країни. Дані були взяті з відкритих джерел, а всі суми вказані без урахування податків.

Лідером виявився гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко. Його зарплатня складає трішки більше, ніж дев'ять мільйонів євро на рік, за нинішнім курсом це близько 1,2 мільйона гривень на день.

На другому місці опинився вінгер Челсі Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Трійку ж замикає найкращий бомбардир італійської Роми Артем Довбик.

Зазначимо, що в десятку ввійшов тільки один гравець, який виступає не у Європі. Ексворотар київського Динамо Георгій Бущан, який зараз грає в Аль-Шабабі з Саудівської Аравії, розташувався на восьмій сходинці.

Українські футболісти з найвищою зарплатою

Олександр Зінченко (Арсенал) – 9,1 мільйона євро Михайло Мудрик (Челсі) – 6,1 Артем Довбик (Рома) – 5,5 Андрій Лунін (Реал) – 4,5 Анатолій Трубін (Бенфіка) – 3,8 Віталій Миколенко (Евертон) – 3,5 Ілля Забарний (Борнмут) – 3,05 Георгій Бущан (Аль-Шабаб) – 1,53 Роман Яремчук (Олімпіакос) – 1,5 Віктор Циганков (Жирона) – 1,4

До слова. Найбільшу зарплатню в УПЛ серед українських футболістів отримує Георгій Судаков. Вона складає близько 1,5 мільйона євро.

Зазначимо, що зовсім скоро в цьому рейтингу може змінитися лідер. Наразі ведуться перемовини про трансфер Олександра Зінченка у клуб Серії А, де зарплатня може суттєво просісти, а також ходять уперті чутки про перехід Іллі Забарного в ПСЖ, тож його заробіток навпаки має всі шанси значно підвищитися.