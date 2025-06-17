Головним претендентом на 22-річного українського футболіста вважається ПСЖ. Однак у французів виникли труднощі з підписанням Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.fr.

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У ПСЖ можуть увести Забарного з-під носа

Чинний переможець Ліги чемпіонів уже домовився про умови особистого контракту з захисником збірної України. Однак досі не вдається дійти згоди про трансфер із Борнмутом, хоча французький клуб хотів оформити перехід ще до початку Клубного чемпіонату світу.

Цим намагаються скористатися два гранди англійського футболу. В гонку за Іллею Забарним вступили Челсі та Ліверпуль, які можуть перебити пропозицію ПСЖ.

До слова. В сезоні-2024/2025 український захисник провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що напередодні Ілля Забарний став наймолодшим капітаном збірної України з футболу за 32 роки.