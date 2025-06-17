Главным претендентом на 22-летнего украинского футболиста считается ПСЖ. Однако у французов возникли трудности с подписанием Ильи Забарного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.fr.

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В ПСЖ могут увести Забарного из-под носа

Действующий победитель Лиги чемпионов уже договорился об условиях личного контракта с защитником сборной Украины. Однако до сих пор не удается договориться о трансфере с Борнмутом, хотя французский клуб хотел оформить переход еще до начала Клубного чемпионата мира.

Этим пытаются воспользоваться два гранда английского футбола. В гонку за Ильей Забарным вступили Челси и Ливерпуль, которые могут перебить предложение ПСЖ.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинский защитник провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одним ассистом.

Напомним, что накануне Илья Забарный стал самым молодым капитаном сборной Украины по футболу за 32 года.