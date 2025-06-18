Сейчас немало слухов ходит относительно возможных трансферов лидеров сборной Украины. Пока ни один из них не был оформлен 24 Канал решил исследовать, кто из украинских легионеров сейчас является самым высокооплачиваемым.

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Какие украинские игроки имеют самые большие зарплаты

Был составлен рейтинг из десяти футболистов, выступающих за пределами родной страны. Данные были взяты из открытых источников, а все суммы указаны без учета налогов.

Лидером оказался игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко. Его зарплата составляет чуть больше девяти миллионов евро в год, по нынешнему курсу это около 1,2 миллиона гривен в день.

На втором месте оказался вингер Челси Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Тройку же замыкает лучший бомбардир итальянской Ромы Артем Довбик.

Отметим, что в десятку вошел только один игрок, выступающий не в Европе. Экс-вратарь киевского Динамо Георгий Бущан, который сейчас играет в Аль-Шабабе из Саудовской Аравии, расположился на восьмой строчке.

Украинские футболисты с самой высокой зарплатой

Александр Зинченко (Арсенал) – 9,1 миллиона евро Михаил Мудрик (Челси) – 6,1 Артем Довбик (Рома) – 5,5 Андрей Лунин (Реал) – 4,5 Анатолий Трубин (Бенфика) – 3,8 Виталий Миколенко (Эвертон) – 3,5 Илья Забарный (Борнмут) – 3,05 Георгий Бущан (Аль-Шабаб) – 1,53 Роман Яремчук (Олимпиакос) – 1,5 Виктор Цыганков (Жирона) – 1,4

К слову. Самую большую зарплату в УПЛ среди украинских футболистов получает Георгий Судаков. Она составляет около 1,5 миллиона евро.

Отметим, что совсем скоро в этом рейтинге может смениться лидер. Сейчас ведутся переговоры о трансфере Александра Зинченка в клуб Серии А, где зарплата может существенно просесть, а также ходят упорные слухи о переходе Ильи Забарного в ПСЖ, поэтому его заработок наоборот имеет все шансы значительно повыситься.